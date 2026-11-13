Starker Wochentag in Paris: CAC 40 steigt

CAC 40 im Blick

13.11.26 12:25 Uhr

Der CAC 40 zeigt sich am fünften Tag der Woche wenig verändert.

Um 12:09 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,14 Prozent stärker bei 8.373,34 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,500 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,213 Prozent auf 8.343,53 Punkte an der Kurstafel, nach 8.361,36 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.337,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 8.377,20 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der CAC 40 bereits um 3,28 Prozent zu. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2026, den Wert von 7.827,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, notierte der CAC 40 bei 8.650,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, stand der CAC 40 noch bei 8.232,49 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,17 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 118.553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 237,580 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,63 erwartet. Mit 7,69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net