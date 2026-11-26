CAC 40-Marktbericht

Der CAC 40 macht aktuell Gewinne.

Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 1,78 Prozent auf 8.122,53 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,410 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,48 Prozent auf 8.098,96 Punkte an der Kurstafel, nach 7.980,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8.093,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.144,54 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 1,97 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wurde der CAC 40 mit 7.847,32 Punkten berechnet. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Stand von 8.462,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der CAC 40 noch bei 8.096,43 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,887 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8.755,03 Punkte. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 155.158 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 234,522 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net