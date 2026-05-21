Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsende auf grünem Terrain

Index-Performance im Blick

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Paris optimistisch.

Zum Handelsschluss tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,77 Prozent fester bei 8.209,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,407 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,551 Prozent stärker bei 8.191,47 Punkten, nach 8.146,59 Punkten am Vortag.

Bei 8.166,53 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8.244,61 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 8.114,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.394,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.737,20 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,169 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 213.583 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 233,930 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net