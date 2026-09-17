Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen
Das macht das Börsenbarometer in Paris heute.
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Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,56 Prozent stärker bei 8.185,94 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,427 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,447 Prozent auf 8.176,99 Punkte an der Kurstafel, nach 8.140,59 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8.185,94 Punkte, das Tagestief hingegen 8.170,21 Zähler.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,656 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.08.2026, lag der CAC 40 noch bei 8.579,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8.430,79 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 7.786,98 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,113 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. 7.505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 9.320 Aktien gehandelt. Mit 202,513 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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|RBC Capital Markets