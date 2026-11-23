Index-Performance

Der CAC 40 bleibt auch am Montag in der Gewinnzone.

Um 09:11 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,32 Prozent nach oben auf 7.952,92 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,375 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,475 Prozent auf 7.965,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7.927,75 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7.949,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7.968,35 Punkten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.782,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 8.484,43 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 7.982,65 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 2,96 Prozent zurück. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 36.191 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 231,384 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net