Starker Wochentag in Wien: ATX am Donnerstagmittag im Aufwind

Marktbericht

05.11.26 12:25 Uhr

Der ATX steigt am Mittag.

Am Donnerstag legt der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse um 1,71 Prozent auf 6.630,15 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 184,980 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6.518,52 Punkten in den Handel, nach 6.518,52 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.631,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.484,88 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3,28 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6.746,05 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 6.703,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der ATX mit 4.784,37 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23,89 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 5,23 Prozent auf 12,08 EUR), Erste Group Bank (+ 4,15 Prozent auf 115,50 EUR), Verbund (+ 3,53 Prozent auf 71,85 EUR), Wienerberger (+ 3,39 Prozent auf 18,00 EUR) und Palfinger (+ 2,93 Prozent auf 28,15 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-3,68 Prozent auf 125,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,51 Prozent auf 66,00 EUR), OMV (-0,55 Prozent auf 72,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,00 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 21,40 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 220.176 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 41,642 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6,73 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net