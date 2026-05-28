Starker Wochentag in Wien: ATX-Anleger greifen am Freitagmittag zu

ATX im Blick

Der ATX notiert am Freitagmittag im Plus.

Am Freitag geht es im ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 1,59 Prozent auf 6.138,36 Punkte aufwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 171,088 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,047 Prozent stärker bei 6.045,31 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.042,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6.152,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.045,31 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 2,58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der ATX einen Stand von 5.833,94 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, stand der ATX bei 5.701,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, wies der ATX einen Stand von 4.424,27 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,70 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.167,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern verzeichnet.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit PORR (+ 6,54 Prozent auf 40,75 EUR), DO (+ 4,31 Prozent auf 193,80 EUR), Raiffeisen (+ 3,75 Prozent auf 49,26 EUR), Wienerberger (+ 2,57 Prozent auf 24,70 EUR) und UNIQA Insurance (+ 2,57 Prozent auf 16,78 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-0,89 Prozent auf 33,50 EUR), voestalpine (-0,17 Prozent auf 47,92 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,00 EUR), Andritz (+ 0,64 Prozent auf 79,00 EUR) und EVN (+ 0,72 Prozent auf 28,15 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134.986 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,501 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 7,30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,42 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net