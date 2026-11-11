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Index im Fokus

Starker Wochentag in Wien: ATX mit Zuschlägen

Starker Wochentag in Wien: ATX mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Mittwochnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
82.70 EUR -1.00 EUR -1.19 %
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AT & S (AT&S)
121.40 EUR 9.40 EUR 8.39 %
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CA Immobilien
21.40 EUR 0.10 EUR 0.47 %
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DO & CO
223.50 EUR -0.50 EUR -0.22 %
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Erste Group Bank AG
117.20 EUR 1.00 EUR 0.86 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.80 EUR -0.30 EUR -0.96 %
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OMV AG
71.65 EUR 1.20 EUR 1.70 %
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Österreichische Post AG
31.90 EUR -0.10 EUR -0.31 %
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UNIQA Insurance AG
18.88 EUR 0.80 EUR 4.42 %
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Vienna Insurance
74.60 EUR 0.70 EUR 0.95 %
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voestalpine AG
40.00 EUR -1.02 EUR -2.49 %
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Wienerberger AG
17.52 EUR -0.47 EUR -2.61 %
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Indizes
ATX
6,729.49 EUR 78.94 EUR 1.19 %
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Um 15:39 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,71 Prozent fester bei 6.697,53 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 190,442 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,009 Prozent auf 6.651,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6.650,55 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.650,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6.731,12 Einheiten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 4,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6.543,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.672,96 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 4.858,93 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25,15 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 9,04 Prozent auf 123,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,95 Prozent auf 18,82 EUR), Andritz (+ 2,64 Prozent auf 85,40 EUR), Vienna Insurance (+ 2,56 Prozent auf 76,10 EUR) und EVN (+ 1,97 Prozent auf 31,05 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil voestalpine (-4,86 Prozent auf 39,54 EUR), Wienerberger (-1,62 Prozent auf 17,58 EUR), DO (-0,89 Prozent auf 223,50 EUR), Erste Group Bank (-0,51 Prozent auf 117,10 EUR) und CA Immobilien (-0,47 Prozent auf 21,10 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 300.461 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 44,516 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,78 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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