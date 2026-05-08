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Wiener Börse-Handel im Blick

Starker Wochentag in Wien: ATX notiert am Montagmittag im Plus

11.05.26 12:26 Uhr
Starker Wochentag in Wien: ATX notiert am Montagmittag im Plus | finanzen.net

Der ATX verzeichnet am ersten Tag der Woche Kursanstiege.

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ATX
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Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 0,76 Prozent höher bei 5.928,60 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 166,914 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,053 Prozent stärker bei 5.886,74 Punkten, nach 5.883,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Montag bei 5.882,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.940,61 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5.813,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5.807,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.310,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,78 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6.018,30 Punkte. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 5,29 Prozent auf 48,20 EUR), CA Immobilien (+ 1,61 Prozent auf 25,25 EUR), BAWAG (+ 1,43 Prozent auf 149,00 EUR), Lenzing (+ 0,85 Prozent auf 23,80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,83 Prozent auf 17,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Palfinger (-2,38 Prozent auf 34,80 EUR), AT S (AT&S) (-1,99 Prozent auf 98,60 EUR), Wienerberger (-0,95 Prozent auf 25,06 EUR), DO (-0,44 Prozent auf 181,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,15 Prozent auf 33,45 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 133.190 Aktien gehandelt. Mit 38,394 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 6,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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