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Wiener Börse-Handel im Fokus

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Der ATX Prime zeigt am Donnerstagmittag eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CA Immobilien
20.70 EUR -0.65 EUR -3.04 %
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DO & CO
197.80 EUR 2.00 EUR 1.02 %
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Erste Group Bank AG
107.50 EUR 0.90 EUR 0.84 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.20 EUR 0.40 EUR 1.34 %
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Lenzing AG
10.78 EUR 0.08 EUR 0.75 %
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OMV AG
73.20 EUR 0.35 EUR 0.48 %
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Palfinger AG
27.90 EUR 1.00 EUR 3.72 %
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Rosenbauer
61.60 EUR 0.20 EUR 0.33 %
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Schoeller-Bleckmann
29.50 EUR 0.65 EUR 2.25 %
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Semperit AG Holding
16.90 EUR -1.35 EUR -7.40 %
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Telekom Austria AG
8.49 EUR 0.12 EUR 1.43 %
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Warimpex
0.46 EUR -0.02 EUR -3.97 %
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Wolford AG
1.89 EUR 0.01 EUR 0.53 %
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Indizes
ATX Prime
3,170.16 EUR 7.50 EUR 0.24 %
News | Analysen

Am Donnerstag verbucht der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,40 Prozent auf 3.175,36 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent tiefer bei 3.162,59 Punkten, nach 3.162,66 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.139,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3.184,02 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 3,04 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der ATX Prime mit 3.396,42 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.107,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.332,73 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 19,46 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 2,95 Prozent auf 29,70 EUR), DO (+ 2,60 Prozent auf 205,00 EUR), Rosenbauer (+ 2,27 Prozent auf 63,00 EUR), Lenzing (+ 1,87 Prozent auf 10,90 EUR) und Palfinger (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-10,00 Prozent auf 1,98 EUR), Semperit (-8,47 Prozent auf 16,20 EUR), Warimpex (-3,97 Prozent auf 0,46 EUR), Telekom Austria (-1,18 Prozent auf 8,35 EUR) und CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 125.045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 41,758 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,16 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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