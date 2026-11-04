Starker Wochentag in Wien: ATX Prime beginnt Handel im Plus

ATX Prime-Performance im Fokus

04.11.26 09:27 Uhr

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX Prime auch am Morgen aufwärts.

Um 09:10 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,61 Prozent höher bei 3.192,72 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,012 Prozent auf 3.142,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3.142,18 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.194,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3.142,56 Einheiten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3.295,49 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 3.276,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2.384,39 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 20,11 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 4,06 Prozent auf 58,90 EUR), Erste Group Bank (+ 3,73 Prozent auf 111,20 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,70 Prozent auf 3,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 141,20 EUR) und BAWAG (+ 2,28 Prozent auf 161,30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Semperit (-2,04 Prozent auf 16,80 EUR), ZUMTOBEL (-1,53 Prozent auf 3,85 EUR), Flughafen Wien (-1,50 Prozent auf 52,60 EUR) und Rosenbauer (-1,27 Prozent auf 62,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 58.618 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,302 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net