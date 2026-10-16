Starker Wochentag in Wien: ATX Prime legt zum Handelsende zu

Index-Bewegung

16.10.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime schloss den Handelstag im Plus ab.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,74 Prozent höher bei 3.219,68 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3.195,97 Punkten, nach 3.195,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3.195,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.226,53 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0,190 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 3.340,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der ATX Prime bei 3.180,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der ATX Prime 2.333,23 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 21,12 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 4,62 Prozent auf 63,40 EUR), AMAG (+ 3,46 Prozent auf 29,90 EUR), Palfinger (+ 3,22 Prozent auf 27,25 EUR), Verbund (+ 3,17 Prozent auf 66,70 EUR) und CA Immobilien (+ 2,85 Prozent auf 21,65 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Vienna Insurance (-2,17 Prozent auf 67,70 EUR), Frequentis (-2,14 Prozent auf 63,90 EUR), CPI Europe (-1,81 Prozent auf 15,22 EUR), Lenzing (-1,65 Prozent auf 10,76 EUR) und AT S (AT&S) (-1,58 Prozent auf 174,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 504.042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,235 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,16 zu Buche schlagen. Mit 6,55 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net