Starker Wochentag in Wien: ATX Prime letztendlich im Plus
Der ATX Prime verbuchte am Freitag Zuwächse.
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Am Freitag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 1,07 Prozent stärker bei 3.227,82 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 3.193,85 Punkte an der Kurstafel, nach 3.193,76 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.193,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3.231,66 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 2,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, stand der ATX Prime bei 3.012,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der ATX Prime mit 2.706,98 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.227,80 Punkten auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,43 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten erreicht.
Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,80 Prozent auf 202,50 EUR), voestalpine (+ 5,24 Prozent auf 43,76 EUR), PORR (+ 4,93 Prozent auf 45,75 EUR), Palfinger (+ 4,13 Prozent auf 32,80 EUR) und Warimpex (+ 4,00 Prozent auf 0,52 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-1,71 Prozent auf 2,30 EUR), DO (-0,89 Prozent auf 222,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,78 Prozent auf 5,08 EUR), CPI Europe (-0,64 Prozent auf 15,48 EUR) und BAWAG (-0,44 Prozent auf 179,00 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 244.021 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,900 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 7,96 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.net
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