Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Index im Fokus

Der ATX Prime hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,81 Prozent stärker bei 2.914,81 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent schwächer bei 2.891,25 Punkten, nach 2.891,29 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2.924,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.891,25 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,116 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 2.869,37 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 2.799,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der ATX Prime mit 2.211,77 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,66 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.973,28 Punkten. 2.489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,62 Prozent auf 101,80 EUR), Verbund (+ 2,58 Prozent auf 61,65 EUR), Frequentis (+ 1,58 Prozent auf 70,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,47 Prozent auf 34,50 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wienerberger (-3,94 Prozent auf 22,94 EUR), Warimpex (-3,80 Prozent auf 0,48 EUR), Polytec (-3,41 Prozent auf 4,25 EUR), Flughafen Wien (-2,20 Prozent auf 48,80 EUR) und Marinomed Biotech (-2,00 Prozent auf 9,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 74.337 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 38,841 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die ZUMTOBEL-Aktie verzeichnet mit 6,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,48 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net