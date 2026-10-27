Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Index im Blick

27.10.26 17:57 Uhr

So performte der ATX Prime letztendlich.

Am Dienstag steht der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 2,45 Prozent im Plus bei 3.157,02 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent höher bei 3.081,81 Punkten in den Handel, nach 3.081,43 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.166,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3.077,37 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3.401,04 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Wert von 3.131,42 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Wert von 2.338,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 18,77 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 11,51 Prozent auf 155,00 EUR), FACC (+ 6,92 Prozent auf 13,90 EUR), STRABAG SE (+ 5,39) Prozent auf 101,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 5,15 Prozent auf 17,56 EUR) und Raiffeisen (+ 4,73 Prozent auf 56,45 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen AMAG (-5,45 Prozent auf 31,20 EUR), Lenzing (-4,99 Prozent auf 9,90 EUR), OMV (-3,88 Prozent auf 71,85 EUR), UBM Development (-3,44 Prozent auf 14,05 EUR) und Frequentis (-1,54 Prozent auf 63,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 608.418 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,438 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net