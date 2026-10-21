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ATX Prime-Kursverlauf

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsstart im Aufwind

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsstart im Aufwind

Anleger in Wien schicken den ATX Prime heute erneut ins Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
167.60 EUR 4.60 EUR 2.82 %
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Erste Group Bank AG
108.90 EUR 0.90 EUR 0.83 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.20 EUR 0.20 EUR 0.69 %
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Frequentis
63.00 EUR -0.10 EUR -0.16 %
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Lenzing AG
9.98 EUR -0.52 EUR -4.95 %
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OMV AG
74.20 EUR -0.10 EUR -0.13 %
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Polytec
5.84 EUR 0.06 EUR 1.04 %
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Rosenbauer
60.80 EUR 0.20 EUR 0.33 %
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Schoeller-Bleckmann
29.50 EUR 0.15 EUR 0.51 %
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Warimpex
0.46 EUR -0.02 EUR -4.00 %
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Wienerberger AG
16.05 EUR -0.34 EUR -2.07 %
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Wolford AG
1.89 EUR 0.01 EUR 0.53 %
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Indizes
ATX Prime
3,188.55 EUR 20.49 EUR 0.65 %
News | Analysen

Am Mittwoch legt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,25 Prozent auf 3.175,94 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0,063 Prozent stärker bei 3.170,06 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3.168,06 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3.178,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.167,99 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,35 Prozent nach unten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 3.380,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3.202,97 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.311,61 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,48 Prozent zu. Bei 3.448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,11 Prozent auf 165,80 EUR), Polytec (+ 1,36 Prozent auf 5,96 EUR), Rosenbauer (+ 1,32 Prozent auf 61,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,20 Prozent auf 29,50 EUR) und OMV (+ 0,95 Prozent auf 74,35 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-4,00 Prozent auf 0,46 EUR), Lenzing (-3,24 Prozent auf 10,16 EUR), Wienerberger (-1,17 Prozent auf 16,00 EUR) und Frequentis (-0,79 Prozent auf 62,60 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 33.863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,846 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,39 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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