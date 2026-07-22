Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in der Gewinnzone

ATX Prime-Performance

24.07.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der ATX Prime am Morgen.

Am Freitag steht der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,62 Prozent im Plus bei 3.196,58 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,042 Prozent auf 3.175,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3.176,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3.196,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3.156,50 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,91 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 24.06.2026, den Stand von 3.179,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.848,78 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 24.07.2025, einen Stand von 2.293,03 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 20,26 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3.243,92 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Andritz (+ 4,81 Prozent auf 78,50 EUR), voestalpine (+ 2,02 Prozent auf 44,46 EUR), CA Immobilien (+ 1,51 Prozent auf 23,55 EUR), DO (+ 1,50 Prozent auf 203,00 EUR) und STRABAG SE (+ 1,42 Prozent auf 85,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), Wolford (-3,85 Prozent auf 2,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,94 Prozent auf 5,06 EUR), OMV (-1,39 Prozent auf 63,90 EUR) und AMAG (-1,11 Prozent auf 26,70 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 38.268 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,094 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net