Starker Wochentag in Wien: ATX schlussendlich mit positivem Vorzeichen
Der ATX verzeichnete am Freitag Kursgewinne.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag steht der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,22 Prozent im Plus bei 6.885,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 193,590 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,021 Prozent auf 6.871,24 Punkte an der Kurstafel, nach 6.869,81 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.866,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.914,35 Zählern.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 0,371 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, stand der ATX bei 6.672,96 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 11.06.2026, mit 6.072,67 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.645,10 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 28,65 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6.914,35 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 3,31 Prozent auf 106,20 EUR), PORR (+ 2,76 Prozent auf 37,20 EUR), OMV (+ 1,48 Prozent auf 71,85 EUR), Wienerberger (+ 1,11 Prozent auf 18,20 EUR) und BAWAG (+ 0,90 Prozent auf 179,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Lenzing (-3,08 Prozent auf 22,00 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 166,40 EUR), Vienna Insurance (-2,19 Prozent auf 71,60 EUR), Verbund (-1,47 Prozent auf 60,40 EUR) und UNIQA Insurance (-0,87 Prozent auf 18,16 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 402.967 Aktien gehandelt. Mit 47,391 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel
Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,52 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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