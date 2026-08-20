Starker Wochentag in Wien: ATX schlussendlich stärker

Index-Performance

26.08.26 17:57 Uhr

Der ATX stieg zum Handelsende.

Schlussendlich erhöhte sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,29 Prozent auf 6.758,44 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 186,326 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 6.670,03 Punkte an der Kurstafel, nach 6.672,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.758,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.648,89 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,90 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der ATX mit 6.455,88 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der ATX auf 6.099,93 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4.703,65 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 26,28 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.780,42 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 4,13 Prozent auf 45,88 EUR), PORR (+ 3,70 Prozent auf 40,65 EUR), Wienerberger (+ 2,91 Prozent auf 20,16 EUR), Palfinger (+ 2,46 Prozent auf 31,25 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,22 Prozent auf 138,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil CA Immobilien (-1,05 Prozent auf 23,50 EUR), OMV (-0,29 Prozent auf 67,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,10 EUR), Raiffeisen (+ 0,16 Prozent auf 62,85 EUR) und Verbund (+ 0,34 Prozent auf 58,90 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 330.138 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,546 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net