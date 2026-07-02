DAX25.661 +0,3%Est506.382 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1200 +2,9%Nas25.833 -0,8%Bitcoin53.986 +0,3%Euro1,1450 +0,2%Öl71,76 +0,3%Gold4.185 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Amazon, Meta, Palantir, Samsung, Infineon, Lufthansa im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Aktien von Samsung und SK hynix springen kräftig an - doch wie nachhaltig ist der Rebound? Aktien von Samsung und SK hynix springen kräftig an - doch wie nachhaltig ist der Rebound?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ATX-Performance im Fokus

Starker Wochentag in Wien: ATX verbucht Gewinne

03.07.26 12:25 Uhr
Starker Wochentag in Wien: ATX verbucht Gewinne | finanzen.net

Der ATX verbucht derzeit Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
198,60 EUR 16,20 EUR 8,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAWAG
177,60 EUR -1,20 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
24,30 EUR 1,15 EUR 4,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
221,00 EUR 1,50 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
119,10 EUR 3,60 EUR 3,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
56,95 EUR 0,30 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
32,10 EUR 0,10 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palfinger AG
32,50 EUR 1,20 EUR 3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
43,30 EUR 0,05 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
29,25 EUR 0,70 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
43,02 EUR 2,54 EUR 6,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
6.547,1 PKT 50,0 PKT 0,77%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,57 Prozent höher bei 6.534,26 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 177,382 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 6.497,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6.497,14 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6.552,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.496,17 Punkten lag.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 1,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, lag der ATX bei 6.096,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5.457,38 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.431,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 22,10 Prozent. Bei 6.599,69 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Palfinger (+ 4,60 Prozent auf 32,95 EUR), voestalpine (+ 4,43 Prozent auf 43,42 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,90 Prozent auf 197,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,14 Prozent auf 29,55 EUR) und PORR (+ 2,18 Prozent auf 44,55 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen CA Immobilien (-2,08 Prozent auf 23,55 EUR), DO (-1,79 Prozent auf 220,00 EUR), Österreichische Post (-1,25 Prozent auf 31,70 EUR), BAWAG (-1,11 Prozent auf 177,80 EUR) und Erste Group Bank (-0,42 Prozent auf 118,20 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 74.582 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,900 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,92 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,96 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

DatumMeistgelesen

Analysen zu AT & S (AT&S)

DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
15.04.2009AT&S haltenErste Bank AG
30.01.2009AT&S haltenErste Bank AG
03.11.2008AT&S haltenErste Bank AG
22.10.2008AT&S neutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2008AT&S holdRaiffeisen Centrobank AG
DatumRatingAnalyst
27.11.2009AT&S verkaufenErste Bank AG
19.05.2009AT&S neues KurszielJP Morgan Chase & Co.
17.12.2008AT&S underweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2008AT&S underweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2007AT&S strikt meidenFrankfurter Tagesdienst

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT & S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen