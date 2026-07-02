Starker Wochentag in Wien: ATX verbucht Gewinne
Der ATX verbucht derzeit Zuwächse.
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Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,57 Prozent höher bei 6.534,26 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 177,382 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 6.497,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6.497,14 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6.552,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.496,17 Punkten lag.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 1,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, lag der ATX bei 6.096,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5.457,38 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.431,89 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 22,10 Prozent. Bei 6.599,69 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten registriert.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Palfinger (+ 4,60 Prozent auf 32,95 EUR), voestalpine (+ 4,43 Prozent auf 43,42 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,90 Prozent auf 197,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,14 Prozent auf 29,55 EUR) und PORR (+ 2,18 Prozent auf 44,55 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen CA Immobilien (-2,08 Prozent auf 23,55 EUR), DO (-1,79 Prozent auf 220,00 EUR), Österreichische Post (-1,25 Prozent auf 31,70 EUR), BAWAG (-1,11 Prozent auf 177,80 EUR) und Erste Group Bank (-0,42 Prozent auf 118,20 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 74.582 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,900 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
ATX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,92 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,96 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.net
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