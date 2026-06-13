Starker Wochentag in Wien: ATX zum Start des Montagshandels im Plus

ATX-Entwicklung

Beim ATX lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Um 09:09 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 2,57 Prozent aufwärts auf 6.419,63 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 175,111 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,021 Prozent stärker bei 6.260,02 Punkten, nach 6.258,71 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6.260,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.424,49 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, notierte der ATX bei 5.859,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 5.263,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bewegte sich der ATX bei 4.355,07 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,95 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6.424,49 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern registriert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 14,66 Prozent auf 176,80 EUR), DO (+ 5,16 Prozent auf 214,00 EUR), Wienerberger (+ 4,78 Prozent auf 24,56 EUR), Palfinger (+ 4,05 Prozent auf 34,70 EUR) und PORR (+ 3,63 Prozent auf 42,85 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen OMV (-3,15 Prozent auf 56,85 EUR), Verbund (-0,52 Prozent auf 57,35 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 34,85 EUR) und Österreichische Post (+ 0,31 Prozent auf 32,30 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 56.806 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,336 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,04 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net