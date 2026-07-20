Starker Wochentag in Wien: Börsianer lassen ATX zum Handelsende steigen

Index-Bewegung

21.07.26 17:57 Uhr

Am Dienstagabend zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Der ATX erhöhte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,79 Prozent auf 6.511,24 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 177,679 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,037 Prozent auf 6.399,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.396,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.511,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.376,71 Zählern.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 6.527,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.852,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, lag der ATX bei 4.509,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,67 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6.599,69 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 11,97 Prozent auf 179,60 EUR), Erste Group Bank (+ 3,29 Prozent auf 116,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,90 Prozent auf 55,05 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,09 Prozent auf 31,75 EUR) und Andritz (+ 2,04 Prozent auf 74,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Wienerberger (-4,13 Prozent auf 21,38 EUR), Verbund (-1,51 Prozent auf 58,90 EUR), CA Immobilien (-0,63 Prozent auf 23,50 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,45 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,80 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.237.853 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 43,385 Mrd. Euro heraus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net