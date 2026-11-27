ATX Prime-Kursentwicklung

Am Freitagabend zeigten sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Freitag erhöhte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 1,88 Prozent auf 3.058,25 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent fester bei 3.001,75 Punkten in den Handel, nach 3.001,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3.080,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3.001,69 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 0,415 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.157,02 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Wert von 3.284,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.479,43 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 15,05 Prozent nach oben. 3.448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2.489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Addiko Bank (+ 8,15 Prozent auf 25,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,91 Prozent auf 105,00 EUR), Wolford (+ 5,50 Prozent auf 2,30 EUR), BAWAG (+ 4,44 Prozent auf 152,90 EUR) und FACC (+ 4,05 Prozent auf 15,42 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Telekom Austria (-2,12 Prozent auf 8,32 EUR), ZUMTOBEL (-2,05 Prozent auf 3,83 EUR), Wienerberger (-1,97 Prozent auf 15,44 EUR), Rosenbauer (-1,11 Prozent auf 53,40 EUR) und Vienna Insurance (-1,11 Prozent auf 71,50 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 377.880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 40,554 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,03 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net