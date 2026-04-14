DAX24.092 +0,2%Est505.943 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5000 -1,1%Nas23.752 +0,5%Bitcoin62.680 -0,2%Euro1,1790 -0,1%Öl94,79 -0,6%Gold4.824 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Heidelberger Druckmaschinen 731400 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: Dow kaum verändert -- DAX stabil -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Rüstungsaktien, Snap, Robinhood, Broadcom, Meta, AIXTRON, ASML, Lufthansa im Fokus
Top News
Hermès-Aktie bricht ein: Umsatz verfehlt Erwartungen - Luxungswerte wie LVMH, Richemont und Co. schwach Hermès-Aktie bricht ein: Umsatz verfehlt Erwartungen - Luxungswerte wie LVMH, Richemont und Co. schwach
Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wiener Börse-Handel im Fokus

Starker Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell

15.04.26 15:57 Uhr
Starker Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell | finanzen.net

Heutiger Marktbericht zum ATX.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
71,40 EUR 2,90 EUR 4,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAWAG
155,30 EUR 3,30 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
25,85 EUR 0,05 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
106,60 EUR 1,50 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
24,25 EUR -0,05 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
58,70 EUR -0,70 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
34,45 EUR -0,20 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
40,10 EUR -0,15 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
46,20 EUR 0,54 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
90,30 EUR -0,60 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
16,88 EUR -0,08 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
42,38 EUR -0,12 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
25,42 EUR 0,22 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.894,0 PKT -4,4 PKT -0,07%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 15:39 Uhr via Wiener Börse 0,03 Prozent höher bei 5.900,15 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 168,192 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,022 Prozent fester bei 5.899,63 Punkten, nach 5.898,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5.879,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.921,67 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.263,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.471,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der ATX auf 3.915,33 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,25 Prozent. 5.921,67 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 70,70 EUR), BAWAG (+ 2,24 Prozent auf 155,20 EUR), CA Immobilien (+ 1,34 Prozent auf 26,50 EUR), Österreichische Post (+ 1,03 Prozent auf 34,40 EUR) und Lenzing (+ 0,82 Prozent auf 24,55 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen STRABAG SE (-5,41 Prozent auf 89,10 EUR), voestalpine (-2,20 Prozent auf 41,80 EUR), PORR (-2,10 Prozent auf 39,65 EUR), Wienerberger (-1,97 Prozent auf 24,84 EUR) und OMV (-1,28 Prozent auf 58,05 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 158.303 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 40,588 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 6,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen