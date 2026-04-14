Starker Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell

Wiener Börse-Handel im Fokus

Heutiger Marktbericht zum ATX.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 15:39 Uhr via Wiener Börse 0,03 Prozent höher bei 5.900,15 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 168,192 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,022 Prozent fester bei 5.899,63 Punkten, nach 5.898,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5.879,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.921,67 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.263,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.471,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der ATX auf 3.915,33 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,25 Prozent. 5.921,67 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 70,70 EUR), BAWAG (+ 2,24 Prozent auf 155,20 EUR), CA Immobilien (+ 1,34 Prozent auf 26,50 EUR), Österreichische Post (+ 1,03 Prozent auf 34,40 EUR) und Lenzing (+ 0,82 Prozent auf 24,55 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen STRABAG SE (-5,41 Prozent auf 89,10 EUR), voestalpine (-2,20 Prozent auf 41,80 EUR), PORR (-2,10 Prozent auf 39,65 EUR), Wienerberger (-1,97 Prozent auf 24,84 EUR) und OMV (-1,28 Prozent auf 58,05 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 158.303 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 40,588 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 6,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net