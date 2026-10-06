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Index-Performance im Fokus

Starker Wochentag in Wien: So steht der ATX Prime am Nachmittag

Starker Wochentag in Wien: So steht der ATX Prime am Nachmittag

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
83.10 EUR 0.50 EUR 0.61 %
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AT & S (AT&S)
228.00 EUR 2.50 EUR 1.11 %
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CA Immobilien
21.90 EUR 0.40 EUR 1.86 %
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Erste Group Bank AG
116.20 EUR 2.50 EUR 2.20 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28.90 EUR 0.10 EUR 0.35 %
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Lenzing AG
13.72 EUR -0.34 EUR -2.42 %
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OMV AG
71.20 EUR 0.10 EUR 0.14 %
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Rosenbauer
62.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Telekom Austria AG
9.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Verbund AG
63.80 EUR 0.95 EUR 1.51 %
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Warimpex
0.48 EUR 0.02 EUR 4.78 %
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Aktie kaufen
Wienerberger AG
16.16 EUR -0.58 EUR -3.46 %
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Wolford AG
1.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
ATX Prime
3,329.63 EUR 20.92 EUR 0.63 %
News | Analysen

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,72 Prozent stärker bei 3.332,45 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent schwächer bei 3.308,67 Punkten in den Handel, nach 3.308,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3.349,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.307,87 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 3.369,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der ATX Prime 3.226,80 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2.364,31 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 25,37 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Warimpex (+ 4,78 Prozent auf 0,48 EUR), Andritz (+ 2,90 Prozent auf 85,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,86 Prozent auf 233,50 EUR), CA Immobilien (+ 2,33 Prozent auf 21,95 EUR) und Rosenbauer (+ 2,26 Prozent auf 63,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 2,10 EUR), Wienerberger (-4,13 Prozent auf 16,00 EUR), Lenzing (-3,38 Prozent auf 13,14 EUR), Telekom Austria (-1,56 Prozent auf 8,86 EUR) und Verbund (-1,33 Prozent auf 63,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 782.904 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 44,633 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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