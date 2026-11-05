Starker Wochentag in Wien: So steht der ATX Prime am Nachmittag

ATX Prime-Performance

05.11.26 15:57 Uhr

Der ATX Prime verzeichnet am Nachmittag Kursanstiege.

Um 15:39 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,80 Prozent auf 3.223,82 Punkte zu. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3.198,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3.198,11 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3.262,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.182,56 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 2,27 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der ATX Prime mit 3.308,71 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.301,09 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, stand der ATX Prime bei 2.378,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 21,28 Prozent nach oben. Bei 3.448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Verbund (+ 6,48 Prozent auf 73,90 EUR), Lenzing (+ 6,45 Prozent auf 12,22 EUR), Wienerberger (+ 3,91 Prozent auf 18,09 EUR), Polytec (+ 3,73 Prozent auf 4,17 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 2,97 Prozent auf 3,81 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-8,58 Prozent auf 119,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,81 Prozent auf 65,80 EUR), Frequentis (-2,56 Prozent auf 60,90 EUR), OMV (-0,97 Prozent auf 71,70 EUR) und Wolford (-0,93 Prozent auf 2,14 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 331.271 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 41,642 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,73 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net