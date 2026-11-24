ATX Prime-Entwicklung

Der ATX Prime setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,30 Prozent auf 3.119,93 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,116 Prozent auf 3.114,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3.110,51 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.124,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3.113,86 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 3.081,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3.254,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.431,72 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 17,37 Prozent nach oben. Bei 3.448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Palfinger (+ 2,64 Prozent auf 27,25 EUR), Polytec (+ 2,09 Prozent auf 3,90 EUR), Flughafen Wien (+ 2,00 Prozent auf 51,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,65 Prozent auf 19,66 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,29 Prozent auf 27,55 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-3,67 Prozent auf 2,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,19 Prozent auf 3,13 EUR), AT S (AT&S) (-1,09 Prozent auf 109,00 EUR), AMAG (-0,61 Prozent auf 32,80 EUR) und ZUMTOBEL (-0,53 Prozent auf 3,78 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 33.463 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,380 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net