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Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Ende des Donnerstagshandels steigen

09.04.26 17:57 Uhr
Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Ende des Donnerstagshandels steigen | finanzen.net

Der SLI performte am vierten Tag der Woche positiv.

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SLI
2.101,3 PKT 4,8 PKT 0,23%
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Der SLI verbuchte im SIX-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 2.101,32 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,207 Prozent höher bei 2.100,84 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2.096,51 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.102,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2.085,97 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,50 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wurde der SLI mit 2.063,57 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, notierte der SLI bei 2.175,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, lag der SLI bei 1.752,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 2,31 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Helvetia Baloise (+ 3,26 Prozent auf 215,60 CHF), VAT (+ 2,93 Prozent auf 534,20 CHF), Schindler (+ 1,50 Prozent auf 270,00 CHF), Swiss Life (+ 1,50 Prozent auf 906,00 CHF) und Swisscom (+ 1,11 Prozent auf 681,50 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-3,43 Prozent auf 72,08 CHF), Lindt (-1,73 Prozent auf 10.770,00 CHF), SGS SA (-1,01 Prozent auf 84,44 CHF), Partners Group (-0,65 Prozent auf 862,00 CHF) und Holcim (-0,57 Prozent auf 69,58 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.375.625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 268,280 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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