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Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen

Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen

Am Donnerstagmorgen geht es für den SLI erneut nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.90 EUR -0.40 EUR -0.52 %
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Alcon AG
65.76 EUR 0.76 EUR 1.17 %
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Amrize
37.38 EUR 0.25 EUR 0.67 %
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Julius Bär
77.56 EUR 0.22 EUR 0.28 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,135.00 EUR -270.00 EUR -2.87 %
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Novartis AG
146.00 EUR 3.32 EUR 2.33 %
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Partners Group AG
710.00 EUR -30.20 EUR -4.08 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
438.45 EUR 5.10 EUR 1.18 %
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Sonova AG
315.00 EUR 13.50 EUR 4.48 %
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Straumann Holding AG
114.00 EUR -1.00 EUR -0.87 %
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Swiss Re AG
161.90 EUR -2.95 EUR -1.79 %
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UBS
44.32 EUR 0.44 EUR 1.00 %
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VAT
595.80 EUR -6.20 EUR -1.03 %
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Indizes
SLI
2,433.86 CHF 16.28 CHF 0.67 %
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Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,75 Prozent stärker bei 2.435,64 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,771 Prozent auf 2.436,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2.417,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.438,16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.435,55 Zählern.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2,44 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 2.234,05 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 2.321,73 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 2.085,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 13,23 Prozent zu. 2.438,16 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Alcon (+ 3,46 Prozent auf 61,54 CHF), Sonova (+ 3,11 Prozent auf 291,60 CHF), Lindt (+ 1,66 Prozent auf 8.570,00 CHF), Novartis (+ 1,64 Prozent auf 134,92 CHF) und Straumann (+ 1,45 Prozent auf 108,20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Partners Group (-2,13 Prozent auf 669,40 CHF), VAT (-1,83 Prozent auf 546,40 CHF), UBS (-0,53 Prozent auf 40,98 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,42 Prozent auf 70,40 CHF) und Julius Bär (-0,31 Prozent auf 71,82 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 198.513 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 346,686 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,81 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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