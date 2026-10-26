Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SPI mittags steigen

Index-Bewegung

26.10.26 12:25 Uhr

Der SPI performt aktuell positiv.

Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,37 Prozent nach oben auf 20.464,21 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,568 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,111 Prozent fester bei 20.410,51 Punkten in den Handel, nach 20.387,91 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.476,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20.398,75 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 19.771,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 20.069,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17.348,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,18 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,50 Prozent auf 21,62 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,86 Prozent auf 9,06 CHF), Sensirion (+ 4,42 Prozent auf 85,10 CHF), Idorsia (+ 3,82 Prozent auf 4,35 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,47 Prozent auf 5,36 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,87 Prozent auf 4,52 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), Xlife Sciences (-5,52 Prozent auf 8,22 CHF), Addex Therapeutics (-5,31 Prozent auf 0,02 CHF) und Rieter (-3,49 Prozent auf 2,35 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 815.448 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 341,851 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie an.

Redaktion finanzen.net