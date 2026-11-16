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Index-Bewegung

Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SPI mittags steigen

Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SPI mittags steigen

Der SPI performt aktuell positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.03 EUR 0.00 EUR -5.08 %
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ASMALLWORLD AG
1.12 EUR 0.01 EUR 0.90 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,344.00 EUR 21.00 EUR 1.59 %
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Bellevue AG
7.35 EUR 0.05 EUR 0.68 %
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COSMO Pharmaceuticals N.V.
64.20 EUR 0.30 EUR 0.47 %
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EvoNext Holdings AG
2.44 EUR -0.02 EUR -0.81 %
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GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Idorsia AG
4.19 EUR -0.01 EUR -0.24 %
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Kuros (Kuros Biosciences)
20.12 EUR -0.34 EUR -1.66 %
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Molecular Partners AG
2.54 EUR -0.08 EUR -3.05 %
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Richemont
183.45 EUR -0.15 EUR -0.08 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
444.00 EUR -5.00 EUR -1.11 %
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Varia US Properties
11.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
SPI
21,385.10 CHF 127.37 CHF 0.60 %
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Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,47 Prozent nach oben auf 21.356,75 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,674 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,329 Prozent fester bei 21.327,57 Punkten in den Handel, nach 21.257,73 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 21.388,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21.310,12 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der SPI stand noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 20.288,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 20.310,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17.391,52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 17,07 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 21.388,77 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 6,19 Prozent auf 1,20 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 3,50 Prozent auf 59,20 CHF), Idorsia (+ 3,12 Prozent auf 4,03 CHF), Richemont (+ 2,77 Prozent auf 174,15 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,72 Prozent auf 20,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Addex Therapeutics (-16,77 Prozent auf 0,03 CHF), Varia US Properties (-10,91 Prozent auf 9,80 CHF), SHL Telemedicine (-9,70 Prozent auf 0,91 CHF), Molecular Partners (-4,58 Prozent auf 2,29 CHF) und GAM (-4,00 Prozent auf 0,06 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die Addex Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.714.591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 354,679 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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25.02.13 Roche kaufen S&P Equity Research
22.02.13 Roche halten Citigroup Corp.
05.02.13 Roche halten Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.13 Roche kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.13 Roche kaufen Barclays Capital

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