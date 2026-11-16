Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SPI mittags steigen
Der SPI performt aktuell positiv.
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Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,47 Prozent nach oben auf 21.356,75 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,674 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,329 Prozent fester bei 21.327,57 Punkten in den Handel, nach 21.257,73 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 21.388,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21.310,12 Einheiten.
SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der SPI stand noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 20.288,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 20.310,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17.391,52 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 17,07 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 21.388,77 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Die Top-Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 6,19 Prozent auf 1,20 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 3,50 Prozent auf 59,20 CHF), Idorsia (+ 3,12 Prozent auf 4,03 CHF), Richemont (+ 2,77 Prozent auf 174,15 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,72 Prozent auf 20,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Addex Therapeutics (-16,77 Prozent auf 0,03 CHF), Varia US Properties (-10,91 Prozent auf 9,80 CHF), SHL Telemedicine (-9,70 Prozent auf 0,91 CHF), Molecular Partners (-4,58 Prozent auf 2,29 CHF) und GAM (-4,00 Prozent auf 0,06 CHF).
Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im SPI weist die Addex Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.714.591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 354,679 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie an.
Redaktion Finanzen.net
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