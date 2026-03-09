Starker Wochentag in Zürich: Schlussendlich Pluszeichen im SMI

SMI-Entwicklung

Der SMI verzeichnete am Abend Kursanstiege.

Zum Handelsende notierte der SMI im SIX-Handel 0,29 Prozent stärker bei 13.541,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,606 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,865 Prozent auf 13.619,95 Punkte an der Kurstafel, nach 13.503,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.634,73 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.536,50 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, lag der SMI bei 13.169,70 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 26.02.2026, den Wert von 13.913,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.317,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Holcim (+ 2,14 Prozent auf 75,42 CHF), Sika (+ 1,77 Prozent auf 149,60 CHF), Amrize (+ 1,56 Prozent auf 39,64 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,34 Prozent auf 84,92 CHF) und Swiss Life (+ 1,28 Prozent auf 871,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-1,18 Prozent auf 671,00 CHF), Roche (-0,99 Prozent auf 331,20 CHF), Novartis (-0,85 Prozent auf 118,44 CHF), Givaudan (-0,59 Prozent auf 2.865,00 CHF) und Alcon (-0,49 Prozent auf 53,02 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4.633.677 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 291,654 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,73 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net