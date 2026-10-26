Starker Wochentag in Zürich: SLI am Montagmittag mit Gewinnen

SIX-Handel im Fokus

26.10.26 12:25 Uhr

Der SLI macht am Mittag Gewinne.

Am Montag klettert der SLI um 12:08 Uhr via SIX um 0,31 Prozent auf 2.332,40 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,055 Prozent auf 2.326,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2.325,30 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2.323,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.333,59 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der SLI mit 2.245,45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2.276,74 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2.047,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,43 Prozent aufwärts. Bei 2.352,31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,69 Prozent auf 233,20 CHF), Sandoz (+ 1,98 Prozent auf 82,26 CHF), Roche (+ 1,36) Prozent auf 396,20 CHF), Geberit (+ 1,35 Prozent auf 571,80 CHF) und Galderma (+ 1,15 Prozent auf 193,25 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Sika (-2,03 Prozent auf 176,55 CHF), Straumann (-1,11 Prozent auf 97,78 CHF), Logitech (-0,85 Prozent auf 90,58 CHF), Nestlé (-0,59 Prozent auf 83,21 CHF) und Swiss Re (-0,55 Prozent auf 153,60 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 815.448 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 336,260 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,01 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net