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SLI-Kursverlauf

Starker Wochentag in Zürich: SLI am Nachmittag fester

Starker Wochentag in Zürich: SLI am Nachmittag fester

Der SLI steigt am Montagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.36 EUR 1.34 EUR 1.84 %
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Amrize
34.75 EUR -0.60 EUR -1.70 %
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Givaudan AG
4,287.00 EUR -63.00 EUR -1.45 %
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Julius Bär
73.00 EUR 0.32 EUR 0.44 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
254.20 EUR 10.60 EUR 4.35 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,090.00 EUR -160.00 EUR -1.73 %
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Nestlé SA (Nestle)
90.02 EUR -0.63 EUR -0.69 %
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Novartis AG
137.56 EUR 3.56 EUR 2.66 %
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Partners Group AG
680.20 EUR 12.00 EUR 1.80 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
428.30 EUR -1.70 EUR -0.40 %
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Sandoz
89.18 EUR 2.48 EUR 2.86 %
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Sika AG
193.45 EUR -0.30 EUR -0.15 %
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Straumann Holding AG
105.00 EUR -1.00 EUR -0.94 %
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Swiss Re AG
165.90 EUR -0.35 EUR -0.21 %
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VAT
601.40 EUR -5.20 EUR -0.86 %
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Indizes
SLI
2,336.19 CHF 10.89 CHF 0.47 %
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Am Montag geht es im SLI um 15:40 Uhr via SIX um 0,48 Prozent auf 2.336,38 Punkte nach oben. In den Handel ging der SLI 0,055 Prozent fester bei 2.326,57 Punkten, nach 2.325,30 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2.338,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.323,24 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, mit 2.245,45 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SLI auf 2.276,74 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 2.047,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,62 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 2,43 Prozent auf 82,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,18 Prozent auf 69,26 CHF), VAT (+ 2,18 Prozent auf 572,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,03 Prozent auf 231,70 CHF) und Julius Bär (+ 1,80 Prozent auf 68,94 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Sika (-2,33 Prozent auf 176,00 CHF), Givaudan (-1,23 Prozent auf 3.944,00 CHF), Lindt (-0,83 Prozent auf 8.330,00 CHF), Straumann (-0,81 Prozent auf 98,08 CHF) und Nestlé (-0,75 Prozent auf 83,07 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.569.611 Aktien gehandelt. Mit 336,260 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,28 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:01 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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