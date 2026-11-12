Starker Wochentag in Zürich: SLI in Grün

Index-Performance im Blick

12.11.26 15:57 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,47 Prozent stärker bei 2.428,95 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,771 Prozent auf 2.436,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2.417,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.422,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2.438,16 Punkten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,15 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, stand der SLI bei 2.234,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der SLI bei 2.321,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2.085,94 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,92 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.438,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Alcon (+ 2,89 Prozent auf 61,20 CHF), Zurich Insurance (+ 1,95 Prozent auf 649,80 CHF), Straumann (+ 1,31 Prozent auf 108,05 CHF), Amrize (+ 1,28 Prozent auf 34,81 CHF) und Sandoz (+ 1,22 Prozent auf 86,24 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Partners Group (-2,75 Prozent auf 665,20 CHF), Sonova (-2,48 Prozent auf 275,80 CHF), VAT (-2,34 Prozent auf 543,60 CHF), UBS (-0,68 Prozent auf 40,92 CHF) und Julius Bär (-0,22 Prozent auf 71,88 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1.218.759 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 346,686 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net