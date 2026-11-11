Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt

SLI-Performance im Fokus

11.11.26 15:57 Uhr

Beim SLI stehen die Signale am Mittwochnachmittag auf Stabilisierung.

Am Mittwoch tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,15 Prozent höher bei 2.413,42 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,277 Prozent auf 2.403,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2.409,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 2.416,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.403,90 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SLI auf 2.219,11 Punkte taxiert. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 2.337,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, betrug der SLI-Kurs 2.069,72 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,20 Prozent nach oben. 2.433,53 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 2,99 Prozent auf 82,58 CHF), VAT (+ 2,65 Prozent auf 549,20 CHF), Galderma (+ 2,44 Prozent auf 193,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,03 Prozent auf 70,38 CHF) und Sandoz (+ 1,63 Prozent auf 84,74 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Alcon (-4,30 Prozent auf 59,22 CHF), Swiss Life (-1,72 Prozent auf 973,60 CHF), Lindt (-1,56 Prozent auf 8.510,00 CHF), Novartis (-0,67 Prozent auf 133,58 CHF) und Nestlé (-0,54 Prozent auf 85,94 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI sticht die Alcon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1.609.485 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 345,819 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net