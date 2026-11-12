Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht Zuschläge

SLI aktuell

12.11.26 12:26 Uhr

Der SLI befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwind.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,68 Prozent höher bei 2.434,09 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,771 Prozent auf 2.436,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2.417,58 Punkten am Vortag.

Bei 2.438,16 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.431,23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 2,37 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 2.234,05 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 2.321,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.085,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.438,16 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Zählern.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Richemont (+ 2,19 Prozent auf 179,80 CHF), Alcon (+ 1,75 Prozent auf 60,52 CHF), Sandoz (+ 1,64 Prozent auf 86,60 CHF), Straumann (+ 1,64 Prozent auf 108,40 CHF) und Novartis (+ 1,49 Prozent auf 134,72 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Partners Group (-1,52 Prozent auf 673,60 CHF), VAT (-1,08 Prozent auf 550,60 CHF), Swiss Re (-0,86 Prozent auf 149,20 CHF), UBS (-0,51 Prozent auf 40,99 CHF) und Julius Bär (-0,22 Prozent auf 71,88 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 696.830 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 346,686 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,81 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net