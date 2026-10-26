Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen
Am Montag zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.
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Am Montag legte der SLI via SIX letztendlich um 0,50 Prozent auf 2.337,00 Punkte zu. In den Handel ging der SLI 0,055 Prozent fester bei 2.326,57 Punkten, nach 2.325,30 Punkten am Vortag.
Bei 2.338,63 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.323,24 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.245,45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SLI auf 2.276,74 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.047,46 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,65 Prozent nach oben. Bei 2.352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,80 Prozent auf 69,68 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,51 Prozent auf 232,80 CHF), VAT (+ 2,39 Prozent auf 573,60 CHF), Sandoz (+ 2,11 Prozent auf 82,36 CHF) und Julius Bär (+ 1,65 Prozent auf 68,84 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Sika (-2,22 Prozent auf 176,20 CHF), Givaudan (-1,33 Prozent auf 3.940,00 CHF), Straumann (-1,15 Prozent auf 97,74 CHF), Lindt (-0,95 Prozent auf 8.320,00 CHF) und Novartis (-0,41 Prozent auf 127,48 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3.155.916 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 336,260 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
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