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Index-Performance im Fokus

Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Am Montag zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.58 EUR 2.56 EUR 3.51 %
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Amrize
34.53 EUR -0.82 EUR -2.32 %
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Givaudan AG
4,250.00 EUR -100.00 EUR -2.30 %
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Julius Bär
73.00 EUR 0.32 EUR 0.44 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
252.10 EUR 8.50 EUR 3.49 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,970.00 EUR -280.00 EUR -3.03 %
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Novartis AG
137.18 EUR 3.18 EUR 2.37 %
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Partners Group AG
680.20 EUR 12.00 EUR 1.80 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
427.10 EUR -2.90 EUR -0.67 %
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Sandoz
89.18 EUR 2.48 EUR 2.86 %
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Sika AG
193.45 EUR -0.30 EUR -0.15 %
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Straumann Holding AG
105.00 EUR -1.00 EUR -0.94 %
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Swiss Re AG
164.70 EUR -1.55 EUR -0.93 %
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UBS
42.23 EUR 0.75 EUR 1.81 %
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VAT
601.40 EUR -5.20 EUR -0.86 %
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Indizes
SLI
2,337.00 CHF 11.70 CHF 0.5 %
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Am Montag legte der SLI via SIX letztendlich um 0,50 Prozent auf 2.337,00 Punkte zu. In den Handel ging der SLI 0,055 Prozent fester bei 2.326,57 Punkten, nach 2.325,30 Punkten am Vortag.

Bei 2.338,63 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.323,24 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.245,45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SLI auf 2.276,74 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.047,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,65 Prozent nach oben. Bei 2.352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,80 Prozent auf 69,68 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,51 Prozent auf 232,80 CHF), VAT (+ 2,39 Prozent auf 573,60 CHF), Sandoz (+ 2,11 Prozent auf 82,36 CHF) und Julius Bär (+ 1,65 Prozent auf 68,84 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Sika (-2,22 Prozent auf 176,20 CHF), Givaudan (-1,33 Prozent auf 3.940,00 CHF), Straumann (-1,15 Prozent auf 97,74 CHF), Lindt (-0,95 Prozent auf 8.320,00 CHF) und Novartis (-0,41 Prozent auf 127,48 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3.155.916 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 336,260 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:01 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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