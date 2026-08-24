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SLI im Fokus

Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsende im Aufwind

Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsende im Aufwind

Der SLI ging im Plus aus dem Handelstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
61.50 EUR -0.60 EUR -0.97 %
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Galderma
182.00 EUR 1.00 EUR 0.55 %
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Givaudan AG
3,499.00 EUR 38.00 EUR 1.10 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
230.20 EUR 0.50 EUR 0.22 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,535.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Partners Group AG
804.40 EUR 7.80 EUR 0.98 %
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Richemont
207.80 EUR 4.60 EUR 2.26 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
385.30 EUR -6.40 EUR -1.63 %
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Sandoz
73.50 EUR -1.66 EUR -2.21 %
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Sonova AG
247.80 EUR -5.40 EUR -2.13 %
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Straumann Holding AG
97.00 EUR 0.50 EUR 0.52 %
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Swiss Re AG
151.00 EUR 0.65 EUR 0.43 %
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UBS
46.81 EUR 0.65 EUR 1.41 %
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Indizes
SLI
2,315.50 CHF 6.64 CHF 0.29 %
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Am Freitag legte der SLI via SIX letztendlich um 0,29 Prozent auf 2.315,50 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,393 Prozent auf 2.317,94 Punkte an der Kurstafel, nach 2.308,86 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.320,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2.310,09 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,174 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.316,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der SLI mit 2.147,18 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, betrug der SLI-Kurs 2.014,23 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 1,83 Prozent auf 194,55 CHF), UBS (+ 1,67 Prozent auf 44,53 CHF), Givaudan (+ 1,47 Prozent auf 3.322,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,34 Prozent auf 219,90 CHF) und Straumann (+ 1,11 Prozent auf 93,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Sandoz (-2,32 Prozent auf 68,90 CHF), Lindt (-1,86 Prozent auf 8.715,00 CHF), Roche (-1,46 Prozent auf 358,70 CHF), Sonova (-1,01 Prozent auf 234,40 CHF) und Alcon (-0,96 Prozent auf 57,90 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3.847.954 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 312,561 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,08 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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