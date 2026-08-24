Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsende im Aufwind

SLI im Fokus

28.08.26 17:57 Uhr

Der SLI ging im Plus aus dem Handelstag.

Am Freitag legte der SLI via SIX letztendlich um 0,29 Prozent auf 2.315,50 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,393 Prozent auf 2.317,94 Punkte an der Kurstafel, nach 2.308,86 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.320,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2.310,09 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,174 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.316,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der SLI mit 2.147,18 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, betrug der SLI-Kurs 2.014,23 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 1,83 Prozent auf 194,55 CHF), UBS (+ 1,67 Prozent auf 44,53 CHF), Givaudan (+ 1,47 Prozent auf 3.322,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,34 Prozent auf 219,90 CHF) und Straumann (+ 1,11 Prozent auf 93,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Sandoz (-2,32 Prozent auf 68,90 CHF), Lindt (-1,86 Prozent auf 8.715,00 CHF), Roche (-1,46 Prozent auf 358,70 CHF), Sonova (-1,01 Prozent auf 234,40 CHF) und Alcon (-0,96 Prozent auf 57,90 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3.847.954 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 312,561 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,08 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net