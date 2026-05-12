Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone

Kursentwicklung

Das macht das Börsenbarometer in Zürich morgens.

Um 09:10 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,40 Prozent nach oben auf 2.103,35 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,530 Prozent auf 2.106,13 Punkte an der Kurstafel, nach 2.095,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 2.107,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.103,35 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,287 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 2.108,17 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 13.02.2026, einen Wert von 2.157,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der SLI auf 2.002,01 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,21 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Zurich Insurance (+ 3,36 Prozent auf 559,20 CHF), UBS (+ 1,86 Prozent auf 35,52 CHF), Logitech (+ 1,70 Prozent auf 81,34 CHF), VAT (+ 1,62 Prozent auf 590,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,33 Prozent auf 82,24 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Givaudan (-1,38 Prozent auf 2.724,00 CHF), Richemont (-0,97 Prozent auf 152,95 CHF), Lindt (-0,86 Prozent auf 9.245,00 CHF), Nestlé (-0,79 Prozent auf 76,71 CHF) und Alcon (-0,72 Prozent auf 49,80 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 537.520 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 277,484 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,56 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.net