SLI im Blick

Der SLI knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 2.384,88 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,154 Prozent stärker bei 2.380,05 Punkten, nach 2.376,39 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.385,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2.379,91 Einheiten.

SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,80 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 27.10.2026, mit 2.345,67 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.308,86 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.076,80 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,87 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.443,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Punkten.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 3,12 Prozent auf 495,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,30 Prozent auf 66,74 CHF), Julius Bär (+ 2,14 Prozent auf 63,82 CHF), Logitech (+ 2,04 Prozent auf 84,98 CHF) und UBS (+ 1,47 Prozent auf 38,08 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Helvetia Baloise (-0,90 Prozent auf 220,40 CHF), Lindt (-0,89 Prozent auf 8.335,00 CHF), Nestlé (-0,76 Prozent auf 86,98 CHF), Givaudan (-0,64 Prozent auf 4.013,00 CHF) und Swisscom (-0,49 Prozent auf 704,00 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 195.142 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 348,376 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Die Julius Bär-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net