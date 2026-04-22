Starker Wochentag in Zürich: SMI am Dienstagmittag im Aufwind

Index-Bewegung

Heute agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Um 12:08 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,02 Prozent auf 13.104,39 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,549 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,942 Prozent auf 12.977,85 Punkte an der Kurstafel, nach 13.101,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 13.106,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12.963,90 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 13.183,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, bewegte sich der SMI bei 13.529,92 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.05.2025, den Stand von 12.219,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,08 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,73 Prozent auf 176,30 CHF), Richemont (+ 1,56 Prozent auf 156,70 CHF), Holcim (+ 1,33 Prozent auf 76,22 CHF), Swisscom (+ 1,04 Prozent auf 678,00 CHF) und Novartis (+ 0,56 Prozent auf 114,34 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Logitech (-3,13 Prozent auf 81,78 CHF), Swiss Re (-2,42 Prozent auf 121,10 CHF), Zurich Insurance (-0,84 Prozent auf 541,80 CHF), Swiss Life (-0,77 Prozent auf 846,60 CHF) und Amrize (-0,61 Prozent auf 40,54 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 836.724 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 273,624 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net