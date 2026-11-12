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Index-Performance

Starker Wochentag in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Starker Wochentag in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.36 EUR 0.06 EUR 0.08 %
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Alcon AG
65.58 EUR 0.58 EUR 0.89 %
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Amrize
37.33 EUR 0.20 EUR 0.54 %
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Givaudan AG
4,426.00 EUR 24.00 EUR 0.55 %
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Nestlé SA (Nestle)
93.22 EUR 0.08 EUR 0.09 %
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Novartis AG
145.70 EUR 3.02 EUR 2.12 %
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Partners Group AG
728.40 EUR -11.80 EUR -1.59 %
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Richemont
195.35 EUR 4.25 EUR 2.22 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
439.30 EUR 5.95 EUR 1.37 %
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Sandoz
93.72 EUR 1.98 EUR 2.16 %
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Swiss Re AG
161.55 EUR -3.30 EUR -2.00 %
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UBS
44.32 EUR 0.44 EUR 1.00 %
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Indizes
SMI
15,170.01 CHF 116.15 CHF 0.77 %
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Am Donnerstag notiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,81 Prozent höher bei 15.175,34 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,729 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,845 Prozent stärker bei 15.181,09 Punkten, nach 15.053,86 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 15.158,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15.200,17 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 2,63 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der SMI einen Wert von 13.877,84 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14.449,47 Punkten auf. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 12.793,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15.200,17 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Richemont (+ 2,19 Prozent auf 179,80 CHF), Alcon (+ 1,75 Prozent auf 60,52 CHF), Sandoz (+ 1,64) Prozent auf 86,60 CHF), Novartis (+ 1,49 Prozent auf 134,72 CHF) und Amrize (+ 1,48 Prozent auf 34,88 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Partners Group (-1,52 Prozent auf 673,60 CHF), Swiss Re (-0,86 Prozent auf 149,20 CHF), UBS (-0,51 Prozent auf 40,99 CHF), Givaudan (+ 0,05 Prozent auf 4.086,00 CHF) und Nestlé (+ 0,28 Prozent auf 86,15 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 696.830 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 346,686 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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10.11.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK

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