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Starker Wochentag in Zürich: SMI im Aufwind

24.06.26 12:26 Uhr
Starker Wochentag in Zürich: SMI im Aufwind | finanzen.net

Der SMI verzeichnet derzeit Kursgewinne.

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SMI
14.052,0 PKT 141,3 PKT 1,02%
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Um 12:08 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,83 Prozent fester bei 14.026,66 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,626 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,031 Prozent auf 13.906,33 Punkte an der Kurstafel, nach 13.910,70 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 13.906,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.026,66 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 1,96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bewegte sich der SMI bei 13.503,21 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 12.515,94 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Wert von 11.988,92 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,88 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14.063,53 Punkten. 12.053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 3,34 Prozent auf 190,10 CHF), Richemont (+ 3,25 Prozent auf 184,15 CHF), Givaudan (+ 2,65 Prozent auf 3.365,00 CHF), Nestlé (+ 2,06 Prozent auf 81,87 CHF) und Lonza (+ 1,48 Prozent auf 522,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Holcim (-2,27 Prozent auf 74,12 CHF), Amrize (-1,25 Prozent auf 42,77 CHF), Swiss Life (-0,86 Prozent auf 878,40 CHF), UBS (-0,68 Prozent auf 40,60 CHF) und Zurich Insurance (-0,62 Prozent auf 581,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 890.641 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 274,928 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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