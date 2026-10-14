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Index-Performance

Starker Wochentag in Zürich: SMI im Aufwind

Starker Wochentag in Zürich: SMI im Aufwind

Der SMI verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.10 EUR -1.06 EUR -1.23 %
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Alcon AG
57.28 EUR 1.28 EUR 2.29 %
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Givaudan AG
4,085.00 EUR 35.00 EUR 0.86 %
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Lonza AG (N)
621.80 EUR 13.80 EUR 2.27 %
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Partners Group AG
650.00 EUR 1.80 EUR 0.28 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
390.45 EUR 1.30 EUR 0.33 %
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Sandoz
76.38 EUR -0.18 EUR -0.24 %
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Sika AG
189.20 EUR 3.30 EUR 1.78 %
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Swiss Life AG (N)
961.20 EUR -2.60 EUR -0.27 %
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Swiss Re AG
155.20 EUR -2.80 EUR -1.77 %
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UBS
42.62 EUR -0.35 EUR -0.81 %
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Indizes
SMI
14,129.93 CHF 202.41 CHF 1.45 %
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Um 15:40 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 1,38 Prozent fester bei 14.119,58 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,588 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,069 Prozent auf 13.917,93 Punkte an der Kurstafel, nach 13.927,52 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 13.917,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.128,44 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 1,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, lag der SMI bei 13.878,54 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 14.241,77 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Wert von 12.434,81 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,58 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14.669,51 Punkten. 12.053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 3,57 Prozent auf 586,60 CHF), Sandoz (+ 2,68 Prozent auf 73,56 CHF), Roche (+ 2,39 Prozent auf 368,40 CHF), Alcon (+ 2,17 Prozent auf 53,56 CHF) und Sika (+ 2,01 Prozent auf 180,05 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil UBS (-1,05 Prozent auf 39,67 CHF), Swiss Re (-0,41 Prozent auf 146,65 CHF), Givaudan (+ 0,26 Prozent auf 3.827,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,43 Prozent auf 80,06 CHF) und Swiss Life (+ 0,58 Prozent auf 905,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.434.721 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 307,024 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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