Starker Wochentag in Zürich: SMI im Aufwind

Index-Performance

14.10.26 15:57 Uhr

Der SMI verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Um 15:40 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 1,38 Prozent fester bei 14.119,58 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,588 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,069 Prozent auf 13.917,93 Punkte an der Kurstafel, nach 13.927,52 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 13.917,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.128,44 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 1,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, lag der SMI bei 13.878,54 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 14.241,77 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Wert von 12.434,81 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,58 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14.669,51 Punkten. 12.053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 3,57 Prozent auf 586,60 CHF), Sandoz (+ 2,68 Prozent auf 73,56 CHF), Roche (+ 2,39 Prozent auf 368,40 CHF), Alcon (+ 2,17 Prozent auf 53,56 CHF) und Sika (+ 2,01 Prozent auf 180,05 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil UBS (-1,05 Prozent auf 39,67 CHF), Swiss Re (-0,41 Prozent auf 146,65 CHF), Givaudan (+ 0,26 Prozent auf 3.827,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,43 Prozent auf 80,06 CHF) und Swiss Life (+ 0,58 Prozent auf 905,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.434.721 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 307,024 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net