Starker Wochentag in Zürich: SMI legt zum Ende des Mittwochshandels zu
Der SMI notierte letztendlich im Plus.
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Letztendlich notierte der SMI im SIX-Handel 1,45 Prozent stärker bei 14.129,93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,588 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,069 Prozent auf 13.917,93 Punkte an der Kurstafel, nach 13.927,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13.917,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14.136,90 Punkten.
SMI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 2,04 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der SMI 13.878,54 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14.241,77 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12.434,81 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,66 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Punkten.
SMI-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 3,35 Prozent auf 585,40 CHF), Roche (+ 3,09 Prozent auf 370,90 CHF), Sandoz (+ 3,04) Prozent auf 73,82 CHF), Novartis (+ 2,82 Prozent auf 122,66 CHF) und Galderma (+ 2,69 Prozent auf 171,85 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen UBS (-1,55 Prozent auf 39,47 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,05 Prozent auf 78,88 CHF), Partners Group (-0,73 Prozent auf 597,20 CHF), Swiss Re (-0,20 Prozent auf 146,95 CHF) und Logitech (-0,16 Prozent auf 85,02 CHF).
Die teuersten SMI-Unternehmen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 3.906.676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,024 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der SMI-Titel
Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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