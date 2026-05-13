Starker Wochentag in Zürich: SMI letztendlich in der Gewinnzone

SMI-Kursentwicklung

Der Handel in Zürich verlief am Freitag in ruhigen Bahnen.

Letztendlich ging der SMI nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 13.220,17 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,566 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,248 Prozent höher bei 13.245,77 Punkten, nach 13.212,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 13.189,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.304,96 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,09 Prozent aufwärts. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 13.219,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Stand von 13.600,67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wurde der SMI auf 12.227,28 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,205 Prozent zurück. Bei 14.063,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 1,67 Prozent auf 121,45 CHF), Alcon (+ 1,63 Prozent auf 50,42 CHF), Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 78,07 CHF), Swiss Life (+ 1,27 Prozent auf 848,20 CHF) und Roche (+ 0,88 Prozent auf 322,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Holcim (-5,06 Prozent auf 72,40 CHF), Amrize (-2,73 Prozent auf 38,91 CHF), Sika (-1,74 Prozent auf 138,50 CHF), Lonza (-1,01 Prozent auf 469,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,99 Prozent auf 82,04 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 5.666.621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 278,431 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,47 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net