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SMI im Blick

Starker Wochentag in Zürich: SMI steigt letztendlich

20.05.26 17:57 Uhr
Starker Wochentag in Zürich: SMI steigt letztendlich | finanzen.net

So bewegte sich der SMI am dritten Tag der Woche letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
81,34 CHF 1,66 CHF 2,08%
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Indizes
SMI
13.399,3 PKT 34,5 PKT 0,26%
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Am Mittwoch legte der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,26 Prozent auf 13.399,29 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,567 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,237 Prozent auf 13.333,10 Punkte an der Kurstafel, nach 13.364,80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13.256,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 13.499,32 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 2,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, stand der SMI bei 13.284,22 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 20.02.2026, den Wert von 13.859,76 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.05.2025, den Wert von 12.408,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,15 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,08 Prozent auf 81,34 CHF), UBS (+ 2,07 Prozent auf 36,90 CHF), Holcim (+ 1,89 Prozent auf 72,14 CHF), Richemont (+ 1,71 Prozent auf 157,25 CHF) und Amrize (+ 1,53 Prozent auf 39,03 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Nestlé (-1,58 Prozent auf 78,64 CHF), Roche (-0,42 Prozent auf 328,10 CHF), Novartis (-0,42 Prozent auf 118,54 CHF), Swiss Life (+ 0,00 Prozent auf 851,20 CHF) und Sika (+ 0,04 Prozent auf 140,05 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 5.607.442 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 279,269 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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