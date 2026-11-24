Index-Performance im Blick

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Um 09:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,22 Prozent stärker bei 14.768,62 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,685 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,205 Prozent auf 14.765,89 Punkte an der Kurstafel, nach 14.735,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 14.763,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.783,77 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 14.462,36 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Wert von 14.447,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der SMI noch bei 12.654,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,48 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 1,00 Prozent auf 666,20 CHF), Amrize (+ 0,94 Prozent auf 34,28 CHF), Swiss Re (+ 0,93 Prozent auf 152,20 CHF), Holcim (+ 0,67 Prozent auf 74,92 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,54 Prozent auf 638,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Sandoz (-0,65 Prozent auf 82,46 CHF), Partners Group (-0,64 Prozent auf 621,80 CHF), Galderma (-0,13 Prozent auf 187,45 CHF), Givaudan (-0,02 Prozent auf 4.073,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,03 Prozent auf 68,34 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 124.692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 343,676 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net