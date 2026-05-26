Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Mittwochshandels freundlich

SMI im Blick

Das macht der SMI am Mittwochmorgen.

Um 09:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,45 Prozent auf 13.586,71 Punkte an der SMI-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,602 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,297 Prozent auf 13.565,88 Punkte an der Kurstafel, nach 13.525,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 13.590,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13.565,88 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,244 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, wies der SMI einen Stand von 13.165,23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, lag der SMI bei 14.014,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12.324,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Amrize (+ 2,45 Prozent auf 40,61 CHF), Sika (+ 1,77 Prozent auf 152,25 CHF), Richemont (+ 1,68 Prozent auf 160,35 CHF), Givaudan (+ 1,50 Prozent auf 2.908,00 CHF) und Lonza (+ 1,49 Prozent auf 498,80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swisscom (-0,15 Prozent auf 670,00 CHF), Roche (-0,09 Prozent auf 330,90 CHF), Logitech (+ 0,09 Prozent auf 87,24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,14 Prozent auf 85,04 CHF) und Novartis (+ 0,15 Prozent auf 118,62 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 162.044 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 291,143 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net